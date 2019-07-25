В Казани теперь возьмутся чистить от нелегальных киосков подземные переходы
В этот четверг, 25 июля, на заседании Казгордумы депутаты проголосовали за изменения в порядок демонтажа незаконно установленных нестационарных торговых объектов.
Так, теперь нелегальные киоски будут сносить не только на поверхности, но и в подземных пешеходных переходах. Сейчас в городе как раз идут торги на право торговли в них. При этом у многих владельцев существующих киосков истекли сроки аренды, а они продолжают торговать. Значит их павильоны нелегальны.
Также с этого момента демонтажу подлежат и торговые объекты незаконно установленные внутри зданий, сооружений и строений, находящихся в городской собственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU