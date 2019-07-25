2019-07-25T14:47:54+03:00
Общество

К 2024 году Татарстан должен увеличить ввод жилья на 1,2 миллиона квадратных метров

План на текущий год составляет 2,4 миллиона квадратных метров
Алина ГАБДУЛИНА
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Чтобы закончить план 2019 года региону осталось построить около 900 тысяч квадратных метров жильяЧтобы закончить план 2019 года региону осталось построить около 900 тысяч квадратных метров жилья
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Татарстан к 2024 году должен увеличить годовой план по вводу жилья до 3,6 миллиона квадратных метров. Это на 1,2 миллиона больше, чем республика делает сейчас.

Глава Минстроя Татарстана Ильшат Гимаев отмечает, что в 2020 году план составит – 2,45 миллионов «квадратов», в 2021 – 2,48 миллионов «квадратов», в 2022 – более 3 миллионов «квадратов». В последующие года показатель должен достичь 3,4 и 3,6 миллиона «квадратов».

- Гимаев выразил уверенность, что республика сумеет нарастить объем вводимого жилья до необходимых параметров за счет остатков прошлых лет. По его словам, республика ждет, что на строительный рынок придут новые игроки, в том числе из других регионов, создав конкурентную среду, - сообщает пресс-служба Минстроя Татарстана.

Чтобы закончить план 2019 года (2,4 миллиона «квадратов) региону осталось построить около 900 тысяч квадратных метров жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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