В августе 2019 года между Казанью и Москвой начнет ходить дополнительный поезд

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-25T14:31:36+03:00

В столицу он будет отправляться в 16.00

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В августе текущего года между Казанью и Москвой начнет ходить дополнительный поезд.

Так, поезд № 273/274 будет отправляться из Казани 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22 и 25 августа в 16.00, а прибывать в Москву 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 и 26 августа в 4.42.

Обратно поезд отправится 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 и 27 августа в 1.20.

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ИСТОЧНИК KP.RU