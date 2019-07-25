В США во время местного Сабантуя-2019 пройдут международные соревнования по борьбе корэш

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-25T11:38:36+03:00

В соревнования примут участие более 200 спортсменов из 20 стран Фото: Александр ЧЕРНОВ

Изменить размер текста: A A

С 26 по 28 июля в городе Колумбус (США) пройдет аналог татарского Сабантуя – традиционный фестиваль Ohaio State Fair. Во время гуляний там состоятся международные соревнования по национальной борьбе корэш.

Кроме этого, зрители смогут увидеть соревнования по вольной, греко-римской и традиционной борьбе. В них примут участие более 200 спортсменов из 20 стран. В частности Россию будут представлять 5 борцов.

Турнир посетит делегация международной федерации борьбы на поясах корэш.

- В составе делегации первый заместитель министра спорта Татарстана, один из главных экспертов в области корэш в России Халил Шайхутдинов, который в качестве специалиста с большим профессиональным опытом проведет мастер-класс по борьбе на поясах корэш и будет курировать работу судейской коллегии, - сообщает пресс-служба Федерации корэш в России.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU