2019-07-25T18:02:45+03:00
Общество

В честь 550-летия Чебоксар по субботам в городе будут проводиться бесплатные экскурсии

Проходить они будут по туристическому маршруту «Сердце города»
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба администрации ЧебоксарФото: пресс-служба администрации Чебоксар
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С 27 июля по 17 августа в Чебоксарах каждую субботу будут проводиться бесплатные пешеходные экскурсии. Проходить они будут по туристическому маршруту «Сердце города».

Так, экскурсии состоятся 27 июля, а также 3, 10 и 17 августа. В 12.00 у Светлого моста всех желающих будет ждать гид. Оттуда экскурсия направится в историческую часть Чебоксар: на самую старую улицу города, по которой когда-то проходил Емельян Пугачев, а чуть позже – Пушкин.

- Участники экскурсии увидят самую старую, действующую каменную тюрьму России, здания которой построены по личному указу Ивана Грозного, старейшее здание Чебоксар и всей Чувашии, памятник федерального значения - Введенский кафедральный собор, первую Чебоксарскую земскую аптеку, Дом Купца Ефремова, хранящего не только историю любви, но и полотна Айвазовского и Левитана и многие другие достопримечательности, - сообщает пресс-служба администрации столицы Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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