2019-07-25T11:16:54+03:00
Экономика

Мэрия Чебоксар собирается взять два кредита на более чем полмиллиарда рублей

При этом местные власти не согласны со ставкой более 8,5% годовых, а также пока не разъясняют зачем нужны такие деньги
Алина ГАБДУЛИНА
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На что будут потрачены деньги в приложенных к тендерам документах не уточняетсяНа что будут потрачены деньги в приложенных к тендерам документах не уточняется
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Стало известно, что мэрия Чебоксар собирается взять два кредита на 200 и 350 миллионов рублей соответственно. Оба тендера на днях появились на сайте госзакупок.

Первый кредит – на 200 миллионов – берется на два года. На его обслуживание мэрия готова потратить почти 37 миллионов рублей. Банк, который предоставит деньги, будет определен 14 августа. Начальная ставка — 8,4908% годовых.

Второй кредит – на 350 миллионов – берется на год. На его обслуживание администрация города готова потратить меньше – 30,4 миллионов рублей. Банк-победитель тендера будет выявлен 5 августа. Начальная ставка такая же — 8,4908% годовых.

На что будут потрачены деньги в приложенных к тендерам документах не уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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