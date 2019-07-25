Жителя Чебоксар, зверски зарезавшего пенсионера, признали невменяемым и отправили к психиатрам

СЕГОДНЯ 10:38 2019-07-25T10:38:54+03:00

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В суде было установлено, что ранним утром 13 марта текущего года в Чебоксарах 70-летний пенсионер у себя в квартире продолжал выпивать со своим 44-летним знакомым.

Но что-то пошло не так и гость ни с того, ни с сего схватился за кухонный нож и зверски зарезал хозяина. Пожилой мужчина от полученных ранений скончался на месте преступления.

В ходе следствия по делу об этом убийстве знакомого пенсионера отправили к специалистам для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Та показала, что тогда и сейчас мужчина не осознает фактический характер, а также опасность своих действий, которыми не может руководить из-за хронического психического расстройства.

- Суд признал горожанина невменяемым и так, как он представляет опасность для окружающих, его направили на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU