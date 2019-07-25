2019-07-25T10:56:21+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле после ДТП одна из иномарок врезалась в дерево: пострадали два человека

На месте столкновения работали медики и инспекторы ДПС
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Авария с участием двух иномарок произошла 24 июня в 8.00 на проспекте Мира в Йошкар-Оле. По предварительным данным, 54-летняя женщина-водитель за рулем Chevrolet Lacetti грубо нарушила правила дорожного движения. На перекрестке она при повороте налево не уступила дорогу другой иномарке - Hyundai Tucson, которая двигалась по встречке прямо.

Из-за чего и произошло столкновение. После которого Hyundai Tucson врезалась в дерево.

- В результате ДТП пострадали водители данных транспортных средств - 54-летняя и 40-летняя женщины, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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