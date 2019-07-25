В Татарстане пьяный гость напал на хозяйку, избил ее несовершеннолетнего сына и зарезал его друга
Суд в Бугульме вынес обвинительный вердикт 50-летнему местному жителю Шамилю Хасанову. Мужчину судили за убийство и покушение на убийство двух лиц.
Во время следствия и суда было установлено, что 15 марта осужденный вместе с компанией пьянствовал в общежитие, где проживала его знакомая и ее 15-летний сын. В это время к подростку в гости пришел его 16-летний приятель. Молодые люди расположились на кухне, а в комнате тем временем произошел конфликт. Злоумышленник начал избивать хозяйку, и на крики матери прибежал ее сын. Подросток начал заступаться за нее, но разъяренный гость отшвырнул его так, что тот упал и ударился головой об пол. Тут за парня вступился его приятель, и пьяный гость выхватил нож и ударил его в грудь. Затем нанес удар сыну хозяйки, лежащему на полу.
Раненных парней доставили в больницу, но спасти 16-летнего молодого человека не удалось.
- Суд отправил Хасанова отбывать наказание в колонию строгого режима на 12 лет, - сообщили в СУ СКР Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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