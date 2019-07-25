В Казани пьяная женщина-водитель наехала на бордюр и перевернулась, пострадала девушка-подросток

СЕГОДНЯ 09:38 2019-07-25T09:38:34+03:00

На месте ДТП работали медики и госавтоинспекторы Фото: Из материалов пресс-службы

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 июля в 23.30 на улице Лейтенанта Красикова в Кировском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 35-летняя женщина-водитель автомобиля Шевроле Матиз превысила безопасную скорость, не выбрала безопасный боковой интервал и совершила наезд на бордюр, после чего ее иномарка опрокинулся на бок.

- В результате ДТП 14-летняя пассажирка получила травмы головы и руки, - сообщилив пресс-службе ОГИБДД УМВД Казани.

На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции заподозрили, что водитель пьяна. Медосвидетельствование эти подозрения подтвердило.

ИСТОЧНИК KP.RU