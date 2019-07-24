Основатель казанского хосписа Владимир Вавилов удостоен благодарности президента Татарстана

СЕГОДНЯ 18:54 2019-07-24T18:54:22+03:00

Ее он получил из рук спикера Госсовета республики Фарида Мухаметшина

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В среду, 24 июля, в Казанском Кремле состоялось вручение государственных наград. Всего из рук председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина их получили 50 человек. Все они представители различных профессий и деятели.

Так, например, основатель казанского хосписа и благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией Владимир Вавилов был удостоен благодарностью президента Татарстана.

В том числе, награды получили профессор кафедры акушерства и гинекологии КГМУ Рушанья Габидуллина и артист Татарской государственной филармонии Эмиль Заляльдинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU