В Казани экс-чиновник Казани, из-за которого пострадал уличный торговец, получил условный срок

СЕГОДНЯ 18:03 2019-07-24T18:03:39+03:00

Мужчине нежданно пришли штрафы на более чем 87 тысяч рублей

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Служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями – в этом признали виновным 37-летнего бывшего главного специалиста отдела по вопросам общественной безопасности МКУ «Администрация Кировского и Московского районов исполкома г. Казани».

Как было установлено в суде, с апреля по август прошлого года чиновник так стремился создать перед начальством видимость своей работы, что за глаза составил аж 27 протоколов за нарушение порядка организации уличной торговли на одного и того же человека.

В итоге мужчине нежданно пришло штрафов на более чем 87 тысяч рублей.

- Теперь уже бывший чиновник свою вину полностью признал. В итоге суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU