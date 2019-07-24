После пожара в «Холдоми» в Хабаровском крае МЧС Татарстана проверит 13 палаточных лагеря

СЕГОДНЯ 18:41 2019-07-24T18:41:05+03:00

После последней проверки на учет были взяты 79 подобных учреждений

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После пожара в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае в России начались внеплановые проверки. Присоединились к ним и сотрудники МЧС Татарстана - в республике сейчас работает 13 палаточных лагерей.

Так, например, 24 июля инспекторы уже посетили открывшуюся накануне профильную смену детского палаточного лагеря военной направленности «Юный парашютист».

- В каждой палатке – огнетушитель. А рядом всегда наготове пожарная автоцистерна. Да и весь педагогический состав прошёл инструктаж по пожарной безопасности, спасению людей на воде и в природной среде, - констатирует пресс-служба МЧС Татарстана.

Предыдущая проверка лагерей Татарстана была проведена с мая по июнь текущего года. Тогда на учёт были взяты 1132 объекта. Из них 79 – именно палаточные.

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ИСТОЧНИК KP.RU