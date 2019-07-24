«Единая Россия» начала обсуждать стандарт двора вместе с жителями

СЕГОДНЯ 17:28 2019-07-24T17:28:59+03:00

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Во вторник, 23 июля, на проспекте Победы в Казани жители сразу нескольких многоэтажных домов собрались во дворе. Поводом стал визит депутатов Госсовета РТ, членов фракции «Единая Россия» Лилии Мавриной и Розы Заббаровой, которые предложили казанцам обсудить стандарт благоустройства дворов.

В Татарстане по инициативе «Единой России» стартовал проект «Наш двор»: партия, опираясь на многочисленные обращения граждан, выступила с предложением сформировать новую республиканскую программу по ремонту и благоустройству дворов. Президент Рустам Минниханов поддержал идею, однако попросил единороссов обсудить с жителями стандарты обустройства придомовых территорий и решить ряд принципиальных вопросов: какими должны быть детские площадки? чему именно стоит отдать приоритет – парковкам или зеленым зонам? как лучше расположить системы освещения?

Чтобы исполнить поручение Президента, Татарстанская «Единая Россия» проводит встречи с жителями многоквартирных домов в каждом районе республики. Одна из таких встреч прошла во вторник, 23 июля, в Казани – на проспекте Победы.

С первых минут разговор зашел по делу. Депутаты Госсовета РТ Лилия Маврина и Роза Заббарова представили жителям два стенда: карту двора, и несколько вариантов, как именно мог бы выглядеть их двор.

– Нам бы парковку увеличить! Нужна хоккейная коробка! Клумбы под окнами надо бы огородить! А освещение будет? – посыпались вопросы со всех сторон. – Микрорайон молодой, зелени не хватает! Скамейки у подъезда нужно отремонтировать…

Все предложения жителей были зафиксированы. Вместе с ними прямо на карте Лилия Маврина размечала, где удобнее всего разместить дополнительные парковочные места, как лучше поставить спортплощадку, чтобы всем было комфортно. К дискуссии подключилась и главные завсегдатаи дворов – дети: они писали на стенде свои идеи – установить батут, разместить киоск с мороженым и площадку для выгула собак. Взрослые, в свою очередь, подняли на встрече и другие актуальные вопросы: о благоустройстве береговой зоны реки Нокса, которая могла бы стать замечательным парком для всех жителей микрорайона. Также горожане озвучили проблему ремонта подъездной дороги к новой школе: каждое утро родители везут учеников на уроки через двор – а это несколько сотен автомобилей; из-за этого асфальт во дворе разбит.

– Все предложения вместе с картой будут переданы в министерство ЖКХ РТ, – подвела итог дискуссии координатор проекта «Наш двор» Лилия Маврина. Она осталась довольна итогами встречи. – То, что нужно решать частные проблемы этого конкретного двора, не подлежит сомнению. Но помимо прочего, мы получили первые данные для создания Стандарта дворов. После того, как такие встречи пройдут по всем районам Татарстана, мы получим точные данные для создания новой республиканской программы.

СПРАВКА

За пять лет в Татарстане прошло благоустройство 1704 дворов на сумму 5,5 млрд рублей. А всего, по данным специалистов, в республике насчитывается почти 11 тысяч дворов. «Единая Россия» по просьбам жителей приступила к разработке программы «Наш двор», чтобы распространить накопленный опыт дворового благоустройства на все районы и городские округа республики. По предварительным данным, реализовать программу можно за пять лет – с 2020 по 2024 год.

ИСТОЧНИК KP.RU