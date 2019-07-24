24 июля в Нижнекамске парадом откроют первую в городе площадку для выгула собак
Она располагается по адресу: проспект Химиков,72 «ж»
Фото: пресс-служба администрации Нижнекамска
Изменить размер текста:
В среду, 24 июля, в Нижнекамске состоится открытие первой в городе площадки для выгула собак. Она располагается по адресу: проспект Химиков,72 «ж».
Мероприятие начнется в 18.45. Все желающие смогут увидеть парад собак и показательные выступления, а также принять участие в мастер-классах по дрессировке.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU