24 июля в Нижнекамске парадом откроют первую в городе площадку для выгула собак

СЕГОДНЯ 19:18 2019-07-24T19:18:42+03:00

Она располагается по адресу: проспект Химиков,72 «ж»

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В среду, 24 июля, в Нижнекамске состоится открытие первой в городе площадки для выгула собак. Она располагается по адресу: проспект Химиков,72 «ж».

Мероприятие начнется в 18.45. Все желающие смогут увидеть парад собак и показательные выступления, а также принять участие в мастер-классах по дрессировке.

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ИСТОЧНИК KP.RU