2019-07-24T19:18:42+03:00
Общество

24 июля в Нижнекамске парадом откроют первую в городе площадку для выгула собак

Она располагается по адресу: проспект Химиков,72 «ж»
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации НижнекамскаФото: пресс-служба администрации Нижнекамска
Изменить размер текста:

В среду, 24 июля, в Нижнекамске состоится открытие первой в городе площадки для выгула собак. Она располагается по адресу: проспект Химиков,72 «ж».

Мероприятие начнется в 18.45. Все желающие смогут увидеть парад собак и показательные выступления, а также принять участие в мастер-классах по дрессировке.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане два дорожника, тоннами кравшие асфальт и щебень, приговорены к условному сроку
В Чебоксарах в 2019 году до зимы высадят 300 деревьев и 1 500 кустарников за 1 миллион рублей
Соцсети: в Татарстане пьяный водитель на высокой скорости совершил опрокидывание машины в кювет
Основатель казанского хосписа Владимир Вавилов удостоен благодарности президента Татарстана
После пожара в «Холдоми» в Хабаровском крае МЧС Татарстана проверит 13 палаточных лагеря
В Казани экс-чиновник Казани, из-за которого пострадал уличный торговец, получил условный срок
С начала 2019 года средняя зарплата жителей Татарстана выросла до 35,8 тысячи рублей
«Единая Россия» начала обсуждать стандарт двора вместе с жителями
Пара из Набережных Челнов представлялась газовиками и обманывала пенсионеров в Башкирии
В Чебоксарах строительство ЖК «Гагарин» приостановлено из-за нехватки денег
Розничный кредитный портфель ВТБ превысил 3 трлн рублей
В Казани по факту смертельной нарко-аварии возбудили уголовное дело
За месть с ножом жительницу Чувашии приговорили к 7,5 годам колонии
"Он вернулся домой с прогулки со стрелой в шее": в Ульяновской области кот выжил после выстрела из арбалета
В Чувашии мать, чьи дети погибли на пожаре, приговорена почти к 4 годам колонии-поселению
В Казани уничтожили панно известного художника Сергея Бубеннова на улице Патриса Лумумбы
В 2019 году на организацию уличного света в деревнях и селах Татарстана выделено 225 миллионов рублей
В Чувашии экс-полицейского, который избил прохожего и сломал ему ногу, отделался условным сроком
25 июля четыре района Казани лишат электричества