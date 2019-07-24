Соцсети: в Татарстане пьяный водитель на высокой скорости совершил опрокидывание машины в кювет
Со слов очевидцев, он и его пассажир вылетели из салона, пробив собой лобовое стекло
Фото: instagram.com/region116.dtp.official
Изменить размер текста:
В Нижнекамском районе Татарстане водитель на высокой скорости не справился с управлением и совершил опрокидывание своего автомобиля в кювет. Со слов очевидцев, мужчина за рулем легковушки был пьян. В результате аварии он и его пассажир вылетели из салона, пробив собой лобовое стекло.
Те же очевидцы в соцсетях отмечают, что водитель получил ушибы в то время, как его пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»