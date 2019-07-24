Соцсети: в Татарстане пьяный водитель на высокой скорости совершил опрокидывание машины в кювет

СЕГОДНЯ 19:05 2019-07-24T19:05:42+03:00

Со слов очевидцев, он и его пассажир вылетели из салона, пробив собой лобовое стекло

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В Нижнекамском районе Татарстане водитель на высокой скорости не справился с управлением и совершил опрокидывание своего автомобиля в кювет. Со слов очевидцев, мужчина за рулем легковушки был пьян. В результате аварии он и его пассажир вылетели из салона, пробив собой лобовое стекло.

Те же очевидцы в соцсетях отмечают, что водитель получил ушибы в то время, как его пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU