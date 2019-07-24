В Чебоксарах строительство ЖК «Гагарин» приостановлено из-за нехватки денег

СЕГОДНЯ 16:52 2019-07-24T16:52:36+03:00

Глава Минстроя Чувашии поручил застройщику приложить все усилия, чтобы сдать объект в установленный срок

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Дом на улице Гагарина в Чебоксарх должен был быть сдан в эксплуатацию в четвертом квартале текущего года. Однако сейчас стало известно, что работы там приостановлены из-за нехватки денег. Застройщиком ЖК «Гагарин» является ООО «Лидер».

В среду, 24 июля, на объекте побывал глава Минстроя Чувашии Алексей Грищенко. Он поручил застройщику приложить все усилия, чтобы сдать дом в установленный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU