В Чебоксарах строительство ЖК «Гагарин» приостановлено из-за нехватки денег
Глава Минстроя Чувашии поручил застройщику приложить все усилия, чтобы сдать объект в установленный срок
Фото: пресс-служба Минстроя Чувашии
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Дом на улице Гагарина в Чебоксарх должен был быть сдан в эксплуатацию в четвертом квартале текущего года. Однако сейчас стало известно, что работы там приостановлены из-за нехватки денег. Застройщиком ЖК «Гагарин» является ООО «Лидер».
В среду, 24 июля, на объекте побывал глава Минстроя Чувашии Алексей Грищенко. Он поручил застройщику приложить все усилия, чтобы сдать дом в установленный срок.
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ИСТОЧНИК KP.RU