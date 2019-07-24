2019-07-24T17:05:08+03:00
Происшествия

Пара из Набережных Челнов представлялась газовиками и обманывала пенсионеров в Башкирии

Свою вину ни мужчина, ни женщина так и не признали
Алина ГАБДУЛИНА
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Задержать подозреваемых удалось в Кушнаренковском районе республикиЗадержать подозреваемых удалось в Кушнаренковском районе республикиФото: Константин ИВШИН
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В марте 2019 года на пороге квартиры 83-летней пенсионерки Башкирии появились двое неизвестных. Они представились сотрудниками газовой службы, прошли на кухню, ничего не сделали и потребовали от женщины заплатить более 2 тысячи рублей за "услуги". После, они выдали ей товарный чек. Пенсионерка рассказала об этой истории внуку, а он уже – сотрудникам полиции.

Правоохранители установили личности аферистов по данным в оставленном чеке. Ими оказалась пара из Набережных Челнов.- 25-летний мужчина и 35-летняя женщина. Задержать подозреваемых удалось в Кушнаренковском районе Башкирии..

- В апреле 2019 года обвиняемые похитили у 91-летней жительницы района 22 тысяч рублей под предлогом замены газовых труб, - сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Свою вину татарстанцы не признали. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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