В Чебоксарах в 2019 году до зимы высадят 300 деревьев и 1 500 кустарников за 1 миллион рублей
В частности, в городе появится 100 кленов, 100 рябин и 70 лип
Где именно будет происходить озеленение, в техническом задании тендера не уточняетсяФото: Святослав ЗОРКИЙ
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До середины ноября 2019 года в Чебоксарах будут посажены 300 деревьев и 1 500 кустарников. На эти цели уже выделено чуть более одного миллиона рублей. А советующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, в городе появится 100 кленов, 100 рябин, 70 лип и 20 туй высотой от 2 до 3 метров. Кустарники же должны быть не менее 60 и не более 80 сантиметров в высоту. Где именно будет происходить озеленение, в документе не уточняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU