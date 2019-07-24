В Чебоксарах в 2019 году до зимы высадят 300 деревьев и 1 500 кустарников за 1 миллион рублей

СЕГОДНЯ 19:32 2019-07-24T19:32:44+03:00

Где именно будет происходить озеленение, в техническом задании тендера не уточняется Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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До середины ноября 2019 года в Чебоксарах будут посажены 300 деревьев и 1 500 кустарников. На эти цели уже выделено чуть более одного миллиона рублей. А советующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, в городе появится 100 кленов, 100 рябин, 70 лип и 20 туй высотой от 2 до 3 метров. Кустарники же должны быть не менее 60 и не более 80 сантиметров в высоту. Где именно будет происходить озеленение, в документе не уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU