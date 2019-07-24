2019-07-24T15:27:23+03:00
Происшествия

За месть с ножом жительницу Чувашии приговорили к 7,5 годам колонии

В пылу страсти она зарезала своего избранника
Олег ЛУГОВОЙ
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Данный приговор пока не вступил в законную силу.Данный приговор пока не вступил в законную силу.Фото: Евгения ГУСЕВА
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30-летнюю жительницу деревни Аксарино Канашского района признали виновной в убийстве.

Так, в суде было установлено, что 31 января 2019 года в доме у своего 44-летнего сожителя, где они жили вместе, женщина была серьезно обижены своим избранником.

Во время совместного застолья между ними по пьяни вспыхнула ссора, в ходе которой женщина была поколочена. Она решили отомстить. Взяла нож и ударила им сожителя несколько раз, в том числе в сердце. От полученных ран мужчина скончался на месте.

- В итоге суд приговорил женщину к 7,5 годам колонии общего режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии. - Данный приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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