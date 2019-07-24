В Казани по факту смертельной нарко-аварии возбудили уголовное дело
Страшная авария произошла в Вахитовском районе столицы Татарстана на улице Вишневского 11 июля в 17.35. 28-летний водитель отечественной легковушки Лада Приора на скорости примерно 100 километров в час с автобусной полосы наехал на бордюр и вылетел на вторую полосу. Там его автомобиль врезался в попутный внедорожник TOYOTA LAND CRUISER. После которого Ладу Приору вынесло на тротуар, где та сбила 48-летнего пешехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте.
Выяснилось, что водитель отечественного автомобиля, ранее не судимый и сел за руль, приняв наркотики.
В Казани по факту смертельной нарко-аварии возбудили уголовное дело.МВД по РТ
- Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД в состоянии наркотического опьянения, в результате которого по неосторожности погиб человек", - сообщили в МВД Татарстана. - Санкции этой статьи предусматривают для виновного наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 12 лет.
Рассматривается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU