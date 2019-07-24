"Он вернулся домой с прогулки со стрелой в шее": в Ульяновской области кот выжил после выстрела из арбалета

СЕГОДНЯ 14:56 2019-07-24T14:56:52+03:00

Кто стрелял в домашнего питомца - пока не ясно

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Вопиющий случай произошел несколько дней назад в Ульяновской области. Там неизвестные, по всей видимости, ради забавы, решили выстрелить в кота из арбалета. Стрела попала в шею домашнему питомцу.

- В Майне вот так развлекаются охотники, стреляя по домашним кошкам. Кот вернулся домой с вечерней прогулки со стрелой в шее. - написала жительница области в соцсетях.

Отметим, что кот оказался довольно выносливым. Он смог дойти до дома. Хозяйка извлекла стрелу из его шеи. На счастье, кот остался жив.

- Главное для меня кот жив. Правда правая сторона опухшая шея и передняя лапа. Как говорится земля круглая, бумеранг запущен. Дай Бог им доброго Здравия, - сообщила хозяйка кота.

В соцсетях сразу же начали осуждать живодеров. В числе прочего даже предлагали устроить коллективный "разговор" с владельцем арбалета.

"Это же деревня! Там что, у многих арбалет есть? Вычислить негодяя и "поговорить" с ним хорошенько" - предложил один из пользователей интернета.

Отметим, что не все поверили в правдивость данной истории. По мнению некоторых жителей Ульяновской области, после попадания из арбалета в шею, кот не мог выжить. Впрочем, как говорится, все хорошо, что хорошо заканчивается.

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ИСТОЧНИК KP.RU