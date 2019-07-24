В Чувашии мать, чьи дети погибли на пожаре, приговорена почти к 4 годам колонии-поселению
38-летнюю жительницу Новочебоксарска суд признал виновной в гибели детей.
Было доказано, что 3 апреля этого года пьяная женщина ушла со знакомым выпивать в сауну. При этом она закрыла одних в квартире свою 5-летнюю дочь и 2-летнего сына.
Дети, оставшись без присмотра, начали играть с зажигалками. В результате этой шалости и возник пожар. Брат с сестрой не смогли открыть дверь, чтобы выбежать, и задохнулись от дыма.
- Женщина была признана виновной в причинении смерти по неосторожности двум лицам. Ей назначено наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу еще не вступил, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
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ИСТОЧНИК KP.RU