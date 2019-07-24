В Чувашии экс-полицейского, который избил прохожего и сломал ему ногу, отделался условным сроком

СЕГОДНЯ 12:52 2019-07-24T12:52:23+03:00

После возбуждения уголовного дела мужчину уволили из МВД. Фото: Иван ВИСЛОВ

Он напал на незнакомого ему человека без всяких на то причин

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44-летнего экс-сотрудника отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД Чебоксар признали виновным по уголовной статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений».

В суде было доказано, что вечером 1 февраля этого года в Новочебоксарске, находящийся в отпуске, полицейский по пьяни без всяких на то причин напал на 51-летнего прохожего.

Осужденный жестоко избил незнакомого ему мужчину. У потерпевшего после нападения полицейского зафиксировали переломы ноги.

После возбуждения уголовного дела в отношении полицейского, он был уволен по результатам служебной проверки.

- В итоге суд приговорил экс-полицейского к 1,5 годам лишения свободы условно. Данное решение пока не вступило в законную силу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU