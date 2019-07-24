В 2019 году на организацию уличного света в деревнях и селах Татарстана выделено 225 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:08 2019-07-24T13:08:52+03:00

Во всех районах должны установить более 5,5 тысяч светодиодных ламп

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В 2019 года на обеспечение деревень и сел всех районов Татарстана уличным светом потратят 225 миллионов рублей. На эти деньги будут установлены 5,5 тысяч светодиодных светильников. Такие цифры назвал заместитель гендиректора «Фонда газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Татарстана» Евгений Волков на пресс-конференции.

Работы по установке светильников и щитов управления должны быть закончены к сентябрю этого года.

В ведомстве отмечают, что в период с 2014 по 2018 годы было установлено 45 тысяч светильников, заменено 1256 километров СИП проводов. Объем финансирования составил 1 миллиард рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU