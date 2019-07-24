2019-07-24T12:09:07+03:00
Общество

25 июля четыре района Казани лишат электричества

Отключения связаны с плановыми работами по ремонту и техобслуживанию на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Отключать начнут с 8.00.Отключать начнут с 8.00.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Так, в этот четверг с 8.00 до 17.00 электричество отключат в Авиастроительном районе по ул.Заречная, 1-17, в домах частного сектора по адресу ул.Гагарина, 1-65, 2-58, по улицам 2-я Рабочая, Иванычева, Молодежная, Переломная, Производственная, Рабочая, Речная, Северная, Шоссейная и Южная.

На это же время запланировано отключение в Вахитовском районе: ул.Волкова, 7/29, ул.Овражная, 13.

А также в Приволжском районе по адресам: ул.Габишева, 19, 19а, 19б, 25а, 25б, ул.Кул Гали, 1, 2, 3, 5а, 18, 20, ул.Завойского, 2, ул.Мавлютова, 40, 46, 48, Оренбургский тракт, 140г, ул.Парина, 6, 8, а также частный сектор по ул.Бригадная.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 обесточат дома частного сектора Советского района на улицах: 1-я Отдаленная, 2-я Отдаленная, Заречная, Пионерская, а также по адресам ул.Дорожная, 91-113, ул.Шоссейная, 12, 14, 10.

На этот же период времени свет отключат в частном секторе поселка Аки по адресам: ул.Набережная, 1-11, 28, 29, 30, 34, 35, ул.Утренняя, 15-23, 42-52, а также на улицах 2-я Сосновая, Волкова, Калиновая, Набережная, Овражная, Садовая, Светлая, Трансформаторная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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