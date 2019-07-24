2019-07-24T11:57:05+03:00
Авто

Спасская ярмарка-2019 в Елабуге: какие дороги перекроют

Ограничения на движение транспорта будут действовать с 8.00
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Речь идет об улицах Казанская, Говорова, Гассара, Спасская и НабережнаяРечь идет об улицах Казанская, Говорова, Гассара, Спасская и НабережнаяФото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Совсем скоро в Елабуге пройдет всероссийская Спасская ярмарка-2019. В связи с этим, со 2 по 4 августа в городе будет ограничено движение по пяти улицам.

Речь идет об улице Казанская (от Спасской до Говорова), улице Говорова (от проспекта Нефтяников до Набережной), улице Гассара (от проспекта Нефтяников до Покровской), улице Спасская (от Казанской до Покровской) и улице Набережная (от Спасской до памятника Шишкину).

Перекрыты данные участки будут с 8.00 и до окончания гуляний. Кроме того, в городе будут установлены временные знаки дорожного движения.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «О закрытии дорог в Казани и Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии мать, чьи дети погибли на пожаре, приговорена почти к 4 годам колонии-поселению
В Казани уничтожили панно известно художника Сергея Бубеннова на улице Патриса Лумумбы
В 2019 году на организацию уличного света в деревнях и селах Татарстана выделено 225 миллионов рублей
В Чувашии экс-полицейского, который избил прохожего и сломал ему ногу, отделался условным сроком
25 июля четыре района Казани лишат электричества
В Татарстане пасечники смогут получить до 4 миллионов рублей на восстановление после массовой гибели пчел
Набережным Челнам выделены еще 394 миллиона рублей на ремонт коллектора
20 августа в Чебоксары прибудет знаменитая авиагруппа "Стрижи"
В эту пятницу в Татарстан придет летняя жара – +30
В Казани начали строить сразу четыре новые станции метро
Как избраться в Молодежный парламент Татарстана? Инструкция
Прокуратура Татарстана проведет проверку "крановщиков Казани"
В Чувашии шофер прикрепил на крыше пол-арбуза и отказался от медосвидетельствования
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Видок: охотник на призраков"
В Чувашии на предприятиях долги по зарплате уменьшились еще на 1 миллион рублей
24 июля жителям двух улиц Йошкар-Олы отключат холодную воду
Жителя Чувашии будут судить за гибель сына, который выпал из трактора
Мобильные приемные татарстанской «Единой России» отправились в районы республики
Двух жителей Чувашии поймали в заповеднике, когда они охотились на сурков
С 27 октября из аэропорта Бегишево будут возобновлены прямые рейсы в Стамбул
В Марий Эл рабочий упал в вышки и проломил себе череп
На обеспечение водой сел Татарстана потратят 685 миллионов рублей
Быстрее, больше, ближе: Билайн наращивает емкость сетей под продажи В2О и повышает качество доступа к контенту
В Татарстане ищут 68-летнего пенсионера, который не разговаривает