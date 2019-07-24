Спасская ярмарка-2019 в Елабуге: какие дороги перекроют

СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-24T11:57:05+03:00

Ограничения на движение транспорта будут действовать с 8.00

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Совсем скоро в Елабуге пройдет всероссийская Спасская ярмарка-2019. В связи с этим, со 2 по 4 августа в городе будет ограничено движение по пяти улицам.

Речь идет об улице Казанская (от Спасской до Говорова), улице Говорова (от проспекта Нефтяников до Набережной), улице Гассара (от проспекта Нефтяников до Покровской), улице Спасская (от Казанской до Покровской) и улице Набережная (от Спасской до памятника Шишкину).

Перекрыты данные участки будут с 8.00 и до окончания гуляний. Кроме того, в городе будут установлены временные знаки дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU