В Татарстане пасечники смогут получить до 4 миллионов рублей на восстановление после массовой гибели пчел

СЕГОДНЯ 11:45 2019-07-24T11:45:55+03:00

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6 августа в Татарстане начнется прием заявок на участие в нацпроекте «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». В рамках него восстановить свое хозяйство смогут пасечники, которые пострадали от массовой гибели пчел летом 2019 года.

Известно, что максимальный размер гранта по направлению «Пчеловодство» составит 4 миллиона рублей.

- Нацпроект будет работать параллельно с грантовыми программами для начинающих фермеров, семейных ферм и сельхозкооперативов. Принять в них участие смогут и те, кто подавал документы на гранты, но по каким-либо причинам не прошел конкурсный отбор, - сообщает пресс-служба Минсельхоза Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU