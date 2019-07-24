В эту пятницу в Татарстан придет летняя жара – +30

СЕГОДНЯ 10:47 2019-07-24T10:47:54+03:00

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Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, в ближайшие два дня – 25 и 26 июля, территория республики будет находиться под влиянием погоды с антициклональным характером. Так что если осадки и будут, то лишь в четверг – днем, небольшие, в отдельных районах Татарстана.

25 июля температура воздуха поднимется – от +24 до +29 градусов. И это не предел. Уже в пятницу, 26 июля, термометры днем могут показать +30.

В грядущую субботу жара еще продержится в Татарстане. А вот в воскресенье, 28 июля, по предварительному прогнозу, в регион придет холодный фронт. Температура опустится и пройдут кратковременные дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU