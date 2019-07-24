2019-07-24T10:58:51+03:00
Общество

20 августа в Чебоксары прибудет знаменитая авиагруппа "Стрижи"

Военные самолеты будут задействованы в праздновании Дня города-2019
Алина ГАБДУЛИНА
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Шесть самолетов выступят в групповом шоу, а седьмой под управлением гвардии полковника Сергея Осяйкина – отдельноШесть самолетов выступят в групповом шоу, а седьмой под управлением гвардии полковника Сергея Осяйкина – отдельноФото: Анна ИВЕРШИНЬ
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В праздновании Дня города Чебоксар-2019 примет участие знаменитая пилотажная группа военно-воздушных сил России "Стрижи". В столицу Чувашии семь самолетов прилетят 20 августа. А 22 августа в небе над Московской набережной состоится репетиция выступления.

Само авиашоу состоится 24 августа в 12.00 над той же Московской набережной. Все желающие смогут увидеть боевые развороты, восходящие и нисходящие спирали, «бочку», «тюльпан», а также «петлю Нестерова». Истребители МиГ-29 пролетят ниже, чем это было в предыдущие разы.

Администрация Чебоксар отмечает, что шесть самолетов выступят в групповом шоу, а седьмой под управлением гвардии полковника Сергея Осяйкина – отдельно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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