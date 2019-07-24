2019-07-24T10:18:12+03:00
Общество

В Казани начали строить сразу четыре новые станции метро

И это при том, что их проект пока даже не утвержден окончательно
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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В Казани приступили к строительству сразу четырех новых станций метро. Речь идет о второй ветке и остановках: «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» (улица Ломжинская) и «Улица Академика Сахарова».

Например, на посдедней, по информации «Реального времени», работы идут уже полным ходом. В этом году там уже начнут прокладывать тоннель. На других будущих станциях пока идет вынос коммуникаций.

Как рассказал изданию глава МУП «Казметрострой» Марат Рахимов, финансирования пока нет, так как проект из-за ряда недочетов еще не утвержден, строит организация на свои деньги, надеясь на возмещение затрат в будущем. Новые станции казанского метро могут принять пассажиров уже через 4-5 лет.

Отметим, по новому Генплану Казани 2035 в городе должны построить 26 новых станций метро.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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