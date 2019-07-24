В Казани начали строить сразу четыре новые станции метро
В Казани приступили к строительству сразу четырех новых станций метро. Речь идет о второй ветке и остановках: «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» (улица Ломжинская) и «Улица Академика Сахарова».
Например, на посдедней, по информации «Реального времени», работы идут уже полным ходом. В этом году там уже начнут прокладывать тоннель. На других будущих станциях пока идет вынос коммуникаций.
Как рассказал изданию глава МУП «Казметрострой» Марат Рахимов, финансирования пока нет, так как проект из-за ряда недочетов еще не утвержден, строит организация на свои деньги, надеясь на возмещение затрат в будущем. Новые станции казанского метро могут принять пассажиров уже через 4-5 лет.
Отметим, по новому Генплану Казани 2035 в городе должны построить 26 новых станций метро.
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ИСТОЧНИК KP.RU