2019-07-24T09:54:21+03:00
Общество

Как избраться в Молодежный парламент Татарстана? Инструкция

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Фото: gossov.tatarstan.ruФото: gossov.tatarstan.ru
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Молодежная палата при Госсовете Татарстана работает уже 15 лет. В начале лета, перед формированием нового состава, ее участники вышли с инициативой о смене названия: они предложили переименовать палату в Молодежный парламент. На пленарном заседании 11 июля депутаты Госсовета РТ утвердили это решение. Вместе с названием меняется и способ формирования объединения молодых татарстанцев. Отныне Молодежный парламент будет формироваться на конкурентной основе – фактически, по принципу прямых выборов. Кампания стартует уже в этот четверг, 25 июля.

Во вторник, 23 июля, в малом зале Государственного совета РТ прошла пресс-конференция Общественной молодежной палаты при Госсовете РТ. Председатель Госсовета РТ, секретарь Татарстанского отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин отметил, что переход к новому – парламентскому – формату означает не только «смену вывески»:

– Возрастает ответственность за принятые решения, а вместе с тем и возможности молодежного органа власти. «Палата» – звучит неопределенно. «Парламент» – это возможность влиять на законодательный процесс: мы будем приветствовать участие членов Молодежного парламента в заседаниях комитета Госсовета РТ, учитывать их мнение при разработке законодательных инициатив. Более того, Молодежный парламент может и сам разрабатывать законопроекты и вносить их через молодых депутатов.

Фарид Мухаметшин критически отметил, что за последние пять лет Молодежная палата недостаточно использовала предоставленные ей возможности:

«За пять лет от молодых коллег поступило лишь 13 предложений к республиканским и федеральным законопроектам. Этого мало. Очень надеюсь, что с созданием Молодежного парламента активность возрастет. Не исключаю, что при должной активности мы можем наделить этот орган правом законодательной инициативы»

Председатель Молодежной палаты Ильдар Суфияров сообщил, что конкурс по формированию Молодежного парламента стартует 25 июля.

– Как и в Госсовете, в Молодежном парламенте будут работать 100 представителей. 45 из них будут избраны от районных молодежных палат. Еще 35 – от молодежных организаций. Оставшиеся 20 мест мы оставили для «самовыдвиженцев» – участников, которые являются молодежными лидерами по факту, но по тем или иным причинам не входят в состав зарегистрированных Минюстом объединений.

На то, чтобы войти в состав Молодежного парламента, может претендовать любой житель республики в возрасте 18-30 лет:

• Первый этап конкурса пройдет с 25 июля по 15 августа: в это время на сайте Молодежного парламента можно будет подать заявку на участие. Помимо заявления, нужно заполнить анкету, согласие на обработку персональных данных, представить свою программу с инициативами и приложить видеообращение.

• На втором этапе, который пройдет 16-19 августа, муниципальные Молодежные палаты проведут свои заседания, на которых изберут не менее двух кандидатов: они продолжат борьбу в конкурсе.

• Наконец, 22 августа стартует сам конкурс. К этому моменту на портале Госуслуг, а также на сайте начнется голосование за кандидатов. Напомним, что поддержать кандидатов могут все зарегистрированные пользователи: система защиты государственного и республиканского порталов обеспечивает полную чистоту голосования.

• Параллельно с голосованием, которое продлится до 6 сентября, будут проходить дебаты и другие мероприятия, на которых все участники смогут (и даже обязаны) выступить, чтобы представить свои идеи широкой общественности.

Зампред Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Римма Ратникова подчеркнула, что предстоящий конкурс важен для будущего татарстанского парламентаризма:

«Сегодня у общества есть запрос на обновление, справедливость, преемственность, на развитие молодежной политики через парламентаризм. Мы же не в игрушки играем. Молодежный парламент – это подготовка ответственных кадров для республики».

ИСТОЧНИК KP.RU

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