Прокуратура Татарстана проведет проверку "крановщиков Казани"

СЕГОДНЯ 09:34 2019-07-24T09:34:39+03:00

Крановщики жалуются на нарушение своих прав и низкую зарплату Фото: Из материалов пресс-службы

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Надзорный орган проведет проверку заявления "крановщиков Казани". Рабочие опубликовали свой "манифест", где пожаловались и на зарплату, которую сочли ничтожно маленькой, на условия труда, которые нарушаются работодателями и на то, что работать приходится на кранах, которые или не имели допуски к работе.

- По заявлению "крановщиков Казани" прокуратура Татарстана проверит данную информацию на предмет нарушений трудового законодательства, - сообщили в пресс-службе надзорного органа. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU