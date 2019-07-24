2019-07-24T09:34:39+03:00
Общество

Прокуратура Татарстана проведет проверку "крановщиков Казани"

Рабочие пожаловались на нарушение трудовых прав и низкую зарплату
Лика ИСАЕВА
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Крановщики жалуются на нарушение своих прав и низкую зарплатуКрановщики жалуются на нарушение своих прав и низкую зарплатуФото: Из материалов пресс-службы
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Надзорный орган проведет проверку заявления "крановщиков Казани". Рабочие опубликовали свой "манифест", где пожаловались и на зарплату, которую сочли ничтожно маленькой, на условия труда, которые нарушаются работодателями и на то, что работать приходится на кранах, которые или не имели допуски к работе.

- По заявлению "крановщиков Казани" прокуратура Татарстана проверит данную информацию на предмет нарушений трудового законодательства, - сообщили в пресс-службе надзорного органа. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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