В Чувашии шофер прикрепил на крыше пол-арбуза и отказался от медосвидетельствования
Необычную сцену заметили сотрудники Госавтоинспекции республики. По одной из автодорог Чувашии двигалась отечественная "четверка". Салон был заполнен ветками и березовыми вениками, а на крыше вместе с длинными ветками лежало по-арбуза.
Эта ягода так заинтересовала патрульных, что они решили познакомиться с водителем поближе и остановили его для проверки документов. Прислушавшись к дыханию мужчины, предложили ему пройти медосвидетельствование, но он категорически отказался.
- За отказ от прохождения медосвидетельствования водителю грозит лишение водительских прав на срок до двух лет, - сообщили в УГИБДД МВД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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