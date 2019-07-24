В Чувашии шофер прикрепил на крыше пол-арбуза и отказался от медосвидетельствования

СЕГОДНЯ 08:35 2019-07-24T08:35:21+03:00

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Необычную сцену заметили сотрудники Госавтоинспекции республики. По одной из автодорог Чувашии двигалась отечественная "четверка". Салон был заполнен ветками и березовыми вениками, а на крыше вместе с длинными ветками лежало по-арбуза.

Эта ягода так заинтересовала патрульных, что они решили познакомиться с водителем поближе и остановили его для проверки документов. Прислушавшись к дыханию мужчины, предложили ему пройти медосвидетельствование, но он категорически отказался.

- За отказ от прохождения медосвидетельствования водителю грозит лишение водительских прав на срок до двух лет, - сообщили в УГИБДД МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU