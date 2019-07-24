В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Видок: охотник на призраков"

СЕГОДНЯ 08:12 2019-07-24T08:12:53+03:00

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Уже сегодня, 24 июля, в 19.00 состоится предпремьерный показ нового исторического приключенческого фильма "Видок: охотник на призраков". Для этой картины установлен возрастной ценз 16+.

Это реальная история легендарного французского сыщика XIX века Эжена Франсуа Видока. Ловкий преступник и мастер по части побегов из тюрем Видок менял города и профессии, пока не был нанят наполеоновским правительством очистить улицы Парижа от криминала. Зная теневой мир изнутри, Видок стал самым эффективным охотником на людей-призраков и самым успешным детективом своей эпохи.

ИСТОЧНИК KP.RU