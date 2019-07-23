2019-07-23T19:00:41+03:00
Общество

Мобильные приемные татарстанской «Единой России» отправились в районы республики

Поделиться:
Изменить размер текста:

В среду, 24 июня, начинают работать шесть мобильных приемных Татарстанской «Единой России». В ближайшее время они планируют провести не менее 650 приемов жителей во всех районах республики, чтобы собрать наказы для работы нового созыва Госсовета РТ.

Шесть автобусов под брендом «Единой России» отправились от центральной Общественной приемной «Единой России» на площади Свободы утром во вторник, 23 июля. Уже на следующий день они начнут работу в районах республики. Депутат Государственного Совета РТ, член фракции «Единая Россия» Светлана Захарова сообщила журналистам на брифинге:

«В этом году в наших мобильных приёмных в период с 24 августа по 6 сентября мы планируем провести 650 приёмов граждан. Первые приёмы пройдут в Чистополе, Набережных Челнах, Альметьевске, Арске. Сотрудники общественной приёмной будут собирать предложения и наказы жителей республики, которые потом возьмут в работу».

Мобильные приемные заметны издалека: это белые микроавтобусы с символикой «Единой России». Каждый из них будет работать в нескольких районах республики: это позволит максимально эффективно охватить всю территорию Татарстана. График работы мобильных приемных – ежедневный (кроме понедельника и вторника) – с 9:00 до 18:00. Предварительная запись не требуется – поделиться своими наказами и задать вопросы каждому кандидату могут все жители республики.

В 2014 году на предыдущих выборах Госсовета РТ «Единая Россия» собрала 2500 наказов. К настоящему времени 83% из них исполнены. Оставшиеся требуют большего времени и сейчас находятся в работе.

Помимо мобильных приемных «Единой России» в республике начал работать еще один канал сбора наказов граждан – интернет-сервис «МОЙДЕПУТАТ.ОНЛАЙН». Любой житель республики может задать вопросы партии и обратиться с поручениями для будущих депутатов через интернет, по бесплатной «горячей линии» 8-800-201-1600 или через WhatsApp.

– Накануне я дежурила в call-центре «МОЙДЕПУТАТ» и общалась с избирателями. Их вопросы я уже взяла в работу. Это удобный ресурс для всех, кто не может прийти в наши общественные приёмные, – отметила Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
24 июля жителям двух улиц Йошкар-Олы отключат холодную воду
Жителя Чувашии будут судить за гибель сына, который выпал из трактора
Двух жителей Чувашии поймали в заповеднике, когда они охотились на сурков
С 27 октября из аэропорта Бегишево будут возобновлены прямые рейсы в Стамбул
В Марий Эл рабочий упал в вышки и проломил себе череп
На обеспечение водой сел Татарстана потратят 685 миллионов рублей
Быстрее, больше, ближе: Билайн наращивает емкость сетей под продажи В2О и повышает качество доступа к контенту
В Татарстане ищут 68-летнего пенсионера, который не разговаривает
В Йошкар-Оле легковушка на скорости врезалась в троллейбус: один человек погиб
В 2019 году на 12 нерегулируемых перекрестках Казани появятся светофоры
В Чувашии ранее судимый мужчина из мести угнал автомобиль бывшего начальника
ВТБ пополнил карты сторонних банков на 1 млрд рублей
Житель Марий Эл в течении двух лет платил алименты на чужого ребенка
Казанского таксиста убили в Удмуртии, чтобы не платить за проезд?
В 2019 году в Набережных Челнах начнется ремонт спортшколы олимпийского резерва за 145,2 миллиона рублей
В Марий Эл мужчина попытался сам потушить пожар в гараже и получил ожоги спины
В Набережных Челнах осы оккупировали детские сады
В Чувашии из-за банкротства котельной жители Шумерли два месяца провели без горячей воды
24 июля жители шести районов Казани останутся без света
Мэрия Чебоксар предлагает сделать 19 новых платных парковок в центре города
Соцсети: казанский таксист снял с каршерингового автомобиля колпаки
Поставленный в соцсети "лайк" стоил девушке из Ульяновской области 5 тысяч рублей
Сильнейшие легкоатлеты России разыграют 40 комплектов медалей в Чебоксарах
Шесть районов Казани 24 июля оставят без света
В проекте нового генплана Казани до 2035 года появились 26 новых станций метро
В Чувашии в смертельной аварии погибли мужчина и женщина
"Вор у вора дубинку украл": йошкаролинец украл наркотики у наркодилера
Казанского таксиста убили в Ижевске