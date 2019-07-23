Мобильные приемные татарстанской «Единой России» отправились в районы республики

СЕГОДНЯ 18:59 2019-07-23T19:00:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 24 июня, начинают работать шесть мобильных приемных Татарстанской «Единой России». В ближайшее время они планируют провести не менее 650 приемов жителей во всех районах республики, чтобы собрать наказы для работы нового созыва Госсовета РТ.

Шесть автобусов под брендом «Единой России» отправились от центральной Общественной приемной «Единой России» на площади Свободы утром во вторник, 23 июля. Уже на следующий день они начнут работу в районах республики. Депутат Государственного Совета РТ, член фракции «Единая Россия» Светлана Захарова сообщила журналистам на брифинге:

«В этом году в наших мобильных приёмных в период с 24 августа по 6 сентября мы планируем провести 650 приёмов граждан. Первые приёмы пройдут в Чистополе, Набережных Челнах, Альметьевске, Арске. Сотрудники общественной приёмной будут собирать предложения и наказы жителей республики, которые потом возьмут в работу».

Мобильные приемные заметны издалека: это белые микроавтобусы с символикой «Единой России». Каждый из них будет работать в нескольких районах республики: это позволит максимально эффективно охватить всю территорию Татарстана. График работы мобильных приемных – ежедневный (кроме понедельника и вторника) – с 9:00 до 18:00. Предварительная запись не требуется – поделиться своими наказами и задать вопросы каждому кандидату могут все жители республики.

В 2014 году на предыдущих выборах Госсовета РТ «Единая Россия» собрала 2500 наказов. К настоящему времени 83% из них исполнены. Оставшиеся требуют большего времени и сейчас находятся в работе.

Помимо мобильных приемных «Единой России» в республике начал работать еще один канал сбора наказов граждан – интернет-сервис «МОЙДЕПУТАТ.ОНЛАЙН». Любой житель республики может задать вопросы партии и обратиться с поручениями для будущих депутатов через интернет, по бесплатной «горячей линии» 8-800-201-1600 или через WhatsApp.

– Накануне я дежурила в call-центре «МОЙДЕПУТАТ» и общалась с избирателями. Их вопросы я уже взяла в работу. Это удобный ресурс для всех, кто не может прийти в наши общественные приёмные, – отметила Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU