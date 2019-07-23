С 27 октября из аэропорта Бегишево будут возобновлены прямые рейсы в Стамбул

СЕГОДНЯ 18:19 2019-07-23T18:19:15+03:00

Вылет из Бегишево будет осуществляться в 10.20, а прибытие в Стамбул - в 14.30 Фото: Иван ВИСЛОВ

Они будут выполняться три раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям

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С 27 октября текущего года возобновятся прямые рейсы из аэропорта Бегишево в Стамбул. Они будут осуществляться на авиалайнерах Boeing 737-800, которые рассчитаны на 189 пассажиров.

Известно, что рейсы будут выполняться три раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Бегишево будет осуществляться в 10.20, а прибытие в Стамбул - в 14.30. Вылет обратно в 16.00, прибытие в Бегишево - в 19.50.

- Одной из причин для возвращения регулярного рейса «Бегишево-Стамбул» стало сосредоточение крупных турецких предприятий в Закамском регионе, - сообщает пресс-служба администрации Набережных Челнов.

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ИСТОЧНИК KP.RU