На обеспечение водой сел Татарстана потратят 685 миллионов рублей
На эти деньги будут построены водонапорные башни, водопроводные сети и артезианские скважины
Работы будут проведены во всех районах республикиФото: Полина ПОЛЯКОВА
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Обеспечение водой сел Татарстана обойдется республике в 685 миллионов рублей. На эти деньги во всех районах будут построены водонапорные башни, водопроводные сети и артезианские скважины. Об это сообщил заместитель гендиректора «Фонда газификации, энергосберегающих технология и развития инженерных сетей Татарстана» Евгений Волков во время пресс-конференции.
В частности, в 2019 году будут созданы 42 водонапорные башни, построены 213 километров водопроводных сетей и пробурены 33 артезианские скважины.
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ИСТОЧНИК KP.RU