На обеспечение водой сел Татарстана потратят 685 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:44 2019-07-23T17:44:55+03:00

Работы будут проведены во всех районах республики Фото: Полина ПОЛЯКОВА

На эти деньги будут построены водонапорные башни, водопроводные сети и артезианские скважины

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Обеспечение водой сел Татарстана обойдется республике в 685 миллионов рублей. На эти деньги во всех районах будут построены водонапорные башни, водопроводные сети и артезианские скважины. Об это сообщил заместитель гендиректора «Фонда газификации, энергосберегающих технология и развития инженерных сетей Татарстана» Евгений Волков во время пресс-конференции.

В частности, в 2019 году будут созданы 42 водонапорные башни, построены 213 километров водопроводных сетей и пробурены 33 артезианские скважины.

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ИСТОЧНИК KP.RU