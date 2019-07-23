В Татарстане ищут 68-летнего пенсионера, который не разговаривает
В понедельник, 22 июля, 68-летний Ниез Маллаев ушел из дома в поселке Большие Ширданы Зеленодольского района Татарстана и пропал. До сих пор о местонахождении мужчины ничего неизвестно. А между тем, он нуждается в медицинской помощи и не разговаривает.
Ниез ростом около 160 сантиметров имеет плотное телосложение, очень короткие седые волосы и карие глаза. На голове мужчины большая вмятина. На момент пропажи он был одет в черную куртку без замка, темно-синие спортивные штаны, майку цвета хаки и черные резиновые сланцы.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Ниеза Маллаева, просьба сообщить об этом по телефону 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU
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