В Татарстане ищут 68-летнего пенсионера, который не разговаривает

СЕГОДНЯ 16:47 2019-07-23T16:47:34+03:00

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В понедельник, 22 июля, 68-летний Ниез Маллаев ушел из дома в поселке Большие Ширданы Зеленодольского района Татарстана и пропал. До сих пор о местонахождении мужчины ничего неизвестно. А между тем, он нуждается в медицинской помощи и не разговаривает.

Ниез ростом около 160 сантиметров имеет плотное телосложение, очень короткие седые волосы и карие глаза. На голове мужчины большая вмятина. На момент пропажи он был одет в черную куртку без замка, темно-синие спортивные штаны, майку цвета хаки и черные резиновые сланцы.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Ниеза Маллаева, просьба сообщить об этом по телефону 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU