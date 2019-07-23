2019-07-23T19:18:13+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии будут судить за гибель сына, который выпал из трактора

Мужчина своей вины не признает
Алина ГАБДУЛИНА
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Трагедия произошла 4 мая текущего года в Вурнарском районе республикиТрагедия произошла 4 мая текущего года в Вурнарском районе республикиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Чувашии жителя Вурнарского района обвиняют в причинении смерти по неосторожности. 34-летний мужчина посадил своего 4-летнего сына в кабину трактора, но во время подъема на пригорок мальчик выпал на дышло прицепа. Ребенок скончался в реанимации. Трагедия произошла 4 мая текущего года.

По версии следствия, отец пренебрег запретом на перевозку в кабине трактора пассажиров и проявил преступную халатность и небрежность.

- Мужчина свою вину не признал, указав на несовершенство конструкции кабины транспортного средства, из-за чего ребенок и выпал из окна, - сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Расследование уголовного дела завершено и оно было направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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