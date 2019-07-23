В Йошкар-Оле легковушка на скорости врезалась в троллейбус: один человек погиб
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 23 июля в 11.00 на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Ленинского проспекта в Йошкар-Оле. По предварительным данным, водитель "девяносто девятой" превысил безопасную скорость, вылетел на встречку и врезался в троллейбус.
В результате столкновения водитель отечественной легковушки от полученных травм погиб на месте. О том, пострадали ли пассажиры общественного транспорта, не сообщается. На месте аварии работают инспекторы Госавтоинспекции МВД Марий Эл и врачи "скорой помощи".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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