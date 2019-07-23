2019-07-23T15:30:47+03:00
Экономика

ВТБ пополнил карты сторонних банков на 1 млрд рублей

Поделиться:
Изменить размер текста:

С момента запуска сервиса пополнения карт сторонних банков в АТМ ВТБ клиенты совершили более 142 тысяч операций на общую сумму 1 млрд рублей.

ВТБ предложил клиентам сторонних банков услугу внесения наличных на свой счет первым из российских финансовых организаций. Сервис доступен клиентам абсолютно всех российских кредитных организаций в банкоматах ВТБ с функцией Cash In. Комиссия для владельцев карт «Мир» отсутствует, для VISA и Mastercard составляет 1% (минимум - 20 рублей).

- В настоящее время у ВТБ одна из самых широких сетей банкоматов по всей стране - более 15,5 тысячи устройств, при этом почти 6,8 тысячи – многофункциональные. Данный сервис гарантирует клиентам других банков практически мгновенное поступление средств и исключает необходимость поиска АТМ своего банка, - подчеркнул член правления ВТБ Валерий Чулков.

- В рамках стратегии ВТБ мы нацелены на клиентоориентированность и стремимся обеспечить пользователям удобный функционал, который значительно упростит решение их финансовых задач. С момента запуска проекта каждый день мы наблюдаем рост числа пользователей. К концу этого года планируем выйти на ежемесячный оборот в размере 1 млрд рублей, - отметил руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
24 июля жителям двух улиц Йошкар-Олы отключат холодную воду
Жителя Чувашии будут судить за гибель сына, который выпал из трактора
Мобильные приемные татарстанской «Единой России» отправились в районы республики
Двух жителей Чувашии поймали в заповеднике, когда они охотились на сурков
С 27 октября из аэропорта Бегишево будут возобновлены прямые рейсы в Стамбул
В Марий Эл рабочий упал в вышки и проломил себе череп
На обеспечение водой сел Татарстана потратят 685 миллионов рублей
Быстрее, больше, ближе: Билайн наращивает емкость сетей под продажи В2О и повышает качество доступа к контенту
В Татарстане ищут 68-летнего пенсионера, который не разговаривает
В Йошкар-Оле легковушка на скорости врезалась в троллейбус: один человек погиб
В 2019 году на 12 нерегулируемых перекрестках Казани появятся светофоры
В Чувашии ранее судимый мужчина из мести угнал автомобиль бывшего начальника
Житель Марий Эл в течении двух лет платил алименты на чужого ребенка
Казанского таксиста убили в Удмуртии, чтобы не платить за проезд?
В 2019 году в Набережных Челнах начнется ремонт спортшколы олимпийского резерва за 145,2 миллиона рублей
В Марий Эл мужчина попытался сам потушить пожар в гараже и получил ожоги спины
В Набережных Челнах осы оккупировали детские сады
В Чувашии из-за банкротства котельной жители Шумерли два месяца провели без горячей воды
24 июля жители шести районов Казани останутся без света
Мэрия Чебоксар предлагает сделать 19 новых платных парковок в центре города
Соцсети: казанский таксист снял с каршерингового автомобиля колпаки
Поставленный в соцсети "лайк" стоил девушке из Ульяновской области 5 тысяч рублей
Сильнейшие легкоатлеты России разыграют 40 комплектов медалей в Чебоксарах
Шесть районов Казани 24 июля оставят без света
В проекте нового генплана Казани до 2035 года появились 26 новых станций метро
В Чувашии в смертельной аварии погибли мужчина и женщина
"Вор у вора дубинку украл": йошкаролинец украл наркотики у наркодилера
Казанского таксиста убили в Ижевске