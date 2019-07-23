В 2019 году в Набережных Челнах начнется ремонт спортшколы олимпийского резерва за 145,2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:23 2019-07-23T14:23:35+03:00

Также в скором времени начнется ремонт ДК «Энергетик» за 100 миллионов рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

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Стало известно, что в 2019 году в Набережных Челнах начнется капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва «Витязь». На эти работы из бюджета Татарстана уже выделено 145,2 миллиона рублей. Об это сообщил заместитель руководителя Исполкома татарстанского автограда Ильмир Исхаков.

Также в скором времени в Набережных Челнах начнется ремонт ДК «Энергетик» за 100 миллионов рублей, благоустройство парка культуры и отдыха поселка ГЭС и Гренады – 247 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU