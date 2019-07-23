В Чувашии ранее судимый мужчина из мести угнал автомобиль бывшего начальника
Сообщение об угоне "Нивы" поступило 23 июля из села Красноармейское Красноармейского района Чувашии. Местный предприниматель приехал в банк, и оставил автомобиль открытым, даже ключи из замка зажигания не забрал.
Сообщение об угоне получили местный участковый и патрульные экипажи ГИБДД. Увидев погоню, сидевший за рулем "Нивы" мужчина решил уйти через поля, но его именно там и задержали.
Выяснилось, что автомобиль угнал ранее судимый местный житель. Пьяный 52-летний мужчина увидел "Ниву" бывшего работодателя и решил его проучить за якобы не выплаченную ранее зарплату. Автомобиль он намеревался спрятать в укромном месте и вернуть хозяину только за выкуп.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»