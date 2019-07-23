2019-07-23T15:55:46+03:00
Происшествия

В Чувашии ранее судимый мужчина из мести угнал автомобиль бывшего начальника

В погоне за "Нивой" участвовали сотрудники ГИБДД и местный участковый
Лика ИСАЕВА
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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Сообщение об угоне "Нивы" поступило 23 июля из села Красноармейское Красноармейского района Чувашии. Местный предприниматель приехал в банк, и оставил автомобиль открытым, даже ключи из замка зажигания не забрал.

Сообщение об угоне получили местный участковый и патрульные экипажи ГИБДД. Увидев погоню, сидевший за рулем "Нивы" мужчина решил уйти через поля, но его именно там и задержали.

Выяснилось, что автомобиль угнал ранее судимый местный житель. Пьяный 52-летний мужчина увидел "Ниву" бывшего работодателя и решил его проучить за якобы не выплаченную ранее зарплату. Автомобиль он намеревался спрятать в укромном месте и вернуть хозяину только за выкуп.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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