В Чувашии ранее судимый мужчина из мести угнал автомобиль бывшего начальника

СЕГОДНЯ 15:55 2019-07-23T15:55:46+03:00

В погоне за "Нивой" участвовали сотрудники ГИБДД и местный участковый

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Сообщение об угоне "Нивы" поступило 23 июля из села Красноармейское Красноармейского района Чувашии. Местный предприниматель приехал в банк, и оставил автомобиль открытым, даже ключи из замка зажигания не забрал.

Сообщение об угоне получили местный участковый и патрульные экипажи ГИБДД. Увидев погоню, сидевший за рулем "Нивы" мужчина решил уйти через поля, но его именно там и задержали.

Выяснилось, что автомобиль угнал ранее судимый местный житель. Пьяный 52-летний мужчина увидел "Ниву" бывшего работодателя и решил его проучить за якобы не выплаченную ранее зарплату. Автомобиль он намеревался спрятать в укромном месте и вернуть хозяину только за выкуп.

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ИСТОЧНИК KP.RU