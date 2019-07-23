Казанского таксиста убили в Удмуртии, чтобы не платить за проезд?

СЕГОДНЯ 14:43 2019-07-23T14:43:03+03:00

Злоумышленники договорились между собой, что за поездку - более 6300 рублей, платить не станут. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Уголовное дело по статье "Убийство из корыстных побуждений" возбудили в СУ СКР Удмуртии по факту убийства 25-летнего таксиста из Казани - Багаутдинова Ильнара. Напомним, молодой человек пропал 20 июля, когда повез домой трех жителей Ижевска. Его автомобиль нашли в лесопосадке возле Ижевска 21 июля, а через несколько часов и его самого. С мужчиной жестоко расправились - задушили его кабелем, а потом закопали тело в той же лесопосадке, где спрятали автомобиль.

Вместе с подробностями произошедшего собственные источники "КП-Казань" рассказали, что после прогулки по Казани три злоумышленника решили вызвать такси и на нем уехать в Ижевск. Еще возле аквапарка "Ривьера" они договорились между собой, что за поездку - более 6300 рублей, платить не станут. Расправиться с мужчиной решили уже в Удмуртии, поближе к дому. Автомобиль - "Лада Гранта", решили продать, но не успели.

Сейчас все трое подозреваемых задержаны и взяты под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU