2019-07-23T14:00:35+03:00
Происшествия

В Марий Эл мужчина попытался сам потушить пожар в гараже и получил ожоги спины

С огнем удалось справиться лишь прибывшим на место пожарным
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ГУ МЧС по Марий ЭЛФото: ГУ МЧС по Марий ЭЛ
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В понедельник, 22 июля, в 1.45 в поселке Куяр в Марий Эл на территории частного хозяйства загорелся гараж. Очевидцы в первую очередь разбудили хозяина дома. Мужчина выгнал из гаража автомобиль и попытался самостоятельно потушить пожар. С огнем он не справился и получил ожог спины.

На место оперативно прибыли пожарные, которые потушили полыхающий гараж. В результате ЧП была закопчена внутренняя отделка постройки и повреждено находящее там имущество. Причины возгорания предстоит выяснить специалистам, сообщает МЧС по Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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