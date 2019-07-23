В Марий Эл мужчина попытался сам потушить пожар в гараже и получил ожоги спины

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-23T14:00:35+03:00

С огнем удалось справиться лишь прибывшим на место пожарным

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В понедельник, 22 июля, в 1.45 в поселке Куяр в Марий Эл на территории частного хозяйства загорелся гараж. Очевидцы в первую очередь разбудили хозяина дома. Мужчина выгнал из гаража автомобиль и попытался самостоятельно потушить пожар. С огнем он не справился и получил ожог спины.

На место оперативно прибыли пожарные, которые потушили полыхающий гараж. В результате ЧП была закопчена внутренняя отделка постройки и повреждено находящее там имущество. Причины возгорания предстоит выяснить специалистам, сообщает МЧС по Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU