24 июля жители шести районов Казани останутся без света

СЕГОДНЯ 12:51 2019-07-23T12:51:28+03:00

Причина отключения в плановом ремонте и техобслуживании на сетях

Изменить размер текста: A A

Так, с 8.00 до 17.00 обесточат дома в поселках Авиастроительного района по улицам: 2-я Рабочая, Вишневая, Иванычева, Молодежная, Переломная, Производственная, Рабочая, Речная, Северная, Шоссейная, Южная, а также по адресам: ул.Гагарина, 1-65, 2-58, ул.Заводская, 1-20, ул.Заречная, 1-17, ул.Татарстан, 14-73, ул.Школьная, 58-70.

На это же время свет пропадет в Вахитовском районе по адресам: ул.Волкова, 7/29, ул.Овражная, 13, ул.Старая, 4, с 9.00 до 16.00 – по адресам ул.Вятский овраг, 1-140, ул.Подгорная, 12-60.

А с 8.00 до 20.00 его отключат в Кировском районе: ул.Водников, 1-54, пер.Дружный, 1-16.

В это же время электричества не будет в Московском районе по адресам: 2-я Юго-Западная, 28, ул.Волгоградская, 15, 19, пр.Ибрагимова, 34, ул.Коломенская, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 26, ул.Академика Королева, 30, 32, 34, 42, 44, 46, 51, 57, 57а, 57б, 59, 61, 63, 65, 71, ул.Лушникова, 6, 8.

Также с 8.00 до 17.00 отключение запланировано в Приволжском районе: ул.Братьев Касимовых, 16, 18, ул.Габишева, 19, 19а, 19б, ул.Кул Гали, 5, 7, 7а, 18, 20, ул.Мавлютова, 8/20, 10, 14, 24, 24а, 40, 46, 48, ул.Парина, 6, 8, ул.Ю.Фучика, 103; в частном секторе поселка Плодопитомник по улицам Жасминная, Жимешле, Листопадная, Уртак.

Кроме того, с 9.00 до 18.00 света пропадет в Советском районе: ул.Минская, 6, 9, 26а, 28, 30, ул.Ю.Фучика, 149, 151.

ИСТОЧНИК KP.RU