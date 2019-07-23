2019-07-23T13:17:30+03:00
Общество

В Чувашии из-за банкротства котельной жители Шумерли два месяца провели без горячей воды

В итоге суд обязал администрацию города вернуть ее в квартиры
Алина ГАБДУЛИНА
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21 мая текущего года жители чувашского города Шумерли остались без горячей воды21 мая текущего года жители чувашского города Шумерли остались без горячей водыФото: Евгения ГУСЕВА
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21 мая текущего года жители чувашского города Шумерли остались без горячей воды. Без нее они провели и два последующих месяца. Причиной этого стало банкротство МУП «Теплоэнерго» и, как следствие, прекращение деятельности котельных №1, 2, 4, 6, 7, 8, 13.

Прокуратура Чувашии увидела в действиях администрации города нарушения и была вынуждена обратиться в суд. Последний и обязал чиновников возобновить подачу горячего водоснабжения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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