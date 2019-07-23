В Набережных Челнах осы оккупировали детские сады

СЕГОДНЯ 13:44 2019-07-23T13:44:05+03:00

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Жители Набережных Челнов отмечают, что это лето стало особым для дошкольных учреждений - уже несколько детсадов вызывали спасателей МЧС Татарстана, чтобы избавиться от ос.

21 июля они роем залетели сразу в три учреждения. Первый случай произошел в Новом Городе в микрорайоне 54/10 в 11.00. Насекомые обосновались на веранде, и для детей появилась серьезная угроза. Приехавшие на место спасатели забрали ос и вывезли в лесопосадку.

Второй раз их вызывали в микрорайон 39/04 в детсад №80 В 13.47. Здесь насекомые устроились на стене здания.

- По прибытию ДС на место вызова забрали рой ос и вывезли в лесопосадку, - сообщили в МЧС Татарстана.

В третий раз вызов поступил в 15.00 из детсада №86, который расположен в микрорайоне 53/06. Рой сняли с веранды и также вывезли в лесопосадку.

ИСТОЧНИК KP.RU