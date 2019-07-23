В Чувашии на предприятиях долги по зарплате уменьшились еще на 1 миллион рублей

23 Июль 19:52 2019-07-23T19:52:17+03:00

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По данным на 22 июля, задолженность предприятий Чувашии перед своими сотрудниками составила 96,9 миллионов рублей. Такие деньги должны в общей сложности в 31 организации 2191 работнику, сообщает Минтруд республики. По информации ведомства, с 9 по 22 июля долги по зарплате уменьшились на 1 миллион рублей.

В частности, отмечается, что в начале июля этого года сотрудники «Чувашавтотранс» получили большую часть задолженности - 62,1 миллиона рублей. Осталось еще около 30 миллионов, которые должны быть выплачены к концу августа.

Также сообщается, что вопросы погашения долгов по выплате зарплаты в организациях Чувашии взяты главой республики Михаилом Игнатьевым под личный контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU